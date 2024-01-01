Телевизор Xiaomi Mi TV A2 43

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В наличии
28 000 рублей
Артикул: TV A2 43

Телевизор Xiaomi Mi TV A2 43 LED 4K Ultra HD

 
Общая информация
Год производства 2022
Цвет Черный
 
Экран
Соотношение сторон 16:9
Технология дисплея LED
Размер диагонали 43 дюйма (109 см)
Тип матрицы IPS
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета 8 бит
Разрешение экрана 4K Ultra HD
Угол обзора 178°
Тип подсветки Direct LED
 
Изображение
Расширенный динамический диапазон (HDR) есть
Поддержка HDR 10 есть
Поддержка Dolby Vision есть
Цифровое шумоподавление есть
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD есть
Улучшение четкости динамического изображения есть
Контрастность 1200
Яркость 270 Кд/м²
 
Аудио
Выходная мощность 24 Вт (2x12 Вт)
Система динамиков 2.0
Количество встроенных динамиков 2 шт
Декодер DTS есть
 
Сабвуфер
Сабвуфер нет
 
Интерфейсы и разъемы
Разъем USB 2 шт
Bluetooth есть
Ethernet (LAN) есть
 
Smart сервис
Smart TV есть
Операционная система Android
Веб-браузер есть
Магазин приложений есть
Голосовое управление есть
Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) есть
Удаленное голосовое управление есть
Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) нет
Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) нет
Поддержка голосового ассистента есть
 
Дополнительные функции
Русифицированное меню есть
Автопоиск каналов есть
Таймер сна есть
Любимые каналы есть
Режим Картина/Галерии нет
Телетекст на русском языке (TTXT) есть
Родительский режим есть
 
Тюнер / телевещание
Цифровое эфирное телевещание DVB-T2/T
Цифровое кабельное телевещание DVB-C
Цифровое спутниковое телевещание DVB-S2
Приём аналогового сигнала есть
Цветовая система PAL, SECAM
Поддержка CI (Common Interface) есть
 
Подключение внешних устройств
Композитный вход (AV) есть
Вход для антенны (RF) есть
CI слот есть
Wi-Fi есть
Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) есть
 
Воспроизведение с цифровых носителей
Воспроизведение HEVC есть
Воспроизведение MP3 есть
Воспроизведение MPEG4 есть
Воспроизведение DivX есть
Воспроизведение MKV есть
Воспроизведение JPEG есть
Воспроизведение WMA есть
 
Энергоэффективность
Источник питания 100 - 240 Вт, 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность (макс.) 95 Вт
 
Комплектация
Настольная подставка есть
Настенное крепление нет, доп.опция
Пульт ДУ есть
Батарейки (для пульта ДУ) есть
Кабель питания есть
Документация есть
 
Дополнительная информация
VESA совместимость 300х300 мм
 
Габариты и вес в упаковке
Ширина в упаковке 107 см
Высота в упаковке 65 см
Глубина в упаковке 14 см
Вес в упаковке 9.17 кг
 
Габариты и вес с подставкой
Ширина с подставкой 95 см
Высота с подставкой 60 см
Глубина с подставкой 24 см
Вес с подставкой 6.97 кг
 
Габариты и вес без подставки
Ширина без подставки 95 см
Высота без подставки 55 см
Глубина без подставки 7 см
Вес без подставки 6.84 кг


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