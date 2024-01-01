Телевизор Xiaomi Mi TV A2 43
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Телевизор Xiaomi Mi TV A2 43 LED 4K Ultra HD
|Общая информация
|Год производства
|2022
|Цвет
|Черный
|Экран
|Соотношение сторон
|16:9
|Технология дисплея
|LED
|Размер диагонали
|43 дюйма (109 см)
|Тип матрицы
|IPS
|Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета
|8 бит
|Разрешение экрана
|4K Ultra HD
|Угол обзора
|178°
|Тип подсветки
|Direct LED
|Изображение
|Расширенный динамический диапазон (HDR)
|есть
|Поддержка HDR 10
|есть
|Поддержка Dolby Vision
|есть
|Цифровое шумоподавление
|есть
|Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD
|есть
|Улучшение четкости динамического изображения
|есть
|Контрастность
|1200
|Яркость
|270 Кд/м²
|Аудио
|Выходная мощность
|24 Вт (2x12 Вт)
|Система динамиков
|2.0
|Количество встроенных динамиков
|2 шт
|Декодер DTS
|есть
|Сабвуфер
|Сабвуфер
|нет
|Интерфейсы и разъемы
|Разъем USB
|2 шт
|Bluetooth
|есть
|Ethernet (LAN)
|есть
|Smart сервис
|Smart TV
|есть
|Операционная система
|Android
|Веб-браузер
|есть
|Магазин приложений
|есть
|Голосовое управление
|есть
|Сетевой доступ к файлам PC (DLNA)
|есть
|Удаленное голосовое управление
|есть
|Пульт One Remote в комплекте (для Samsung)
|нет
|Пульт Magic Remote в комплекте (для LG)
|нет
|Поддержка голосового ассистента
|есть
|Дополнительные функции
|Русифицированное меню
|есть
|Автопоиск каналов
|есть
|Таймер сна
|есть
|Любимые каналы
|есть
|Режим Картина/Галерии
|нет
|Телетекст на русском языке (TTXT)
|есть
|Родительский режим
|есть
|Тюнер / телевещание
|Цифровое эфирное телевещание
|DVB-T2/T
|Цифровое кабельное телевещание
|DVB-C
|Цифровое спутниковое телевещание
|DVB-S2
|Приём аналогового сигнала
|есть
|Цветовая система
|PAL, SECAM
|Поддержка CI (Common Interface)
|есть
|Подключение внешних устройств
|Композитный вход (AV)
|есть
|Вход для антенны (RF)
|есть
|CI слот
|есть
|Wi-Fi
|есть
|Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников)
|есть
|Воспроизведение с цифровых носителей
|Воспроизведение HEVC
|есть
|Воспроизведение MP3
|есть
|Воспроизведение MPEG4
|есть
|Воспроизведение DivX
|есть
|Воспроизведение MKV
|есть
|Воспроизведение JPEG
|есть
|Воспроизведение WMA
|есть
|Энергоэффективность
|Источник питания
|100 - 240 Вт, 50 - 60 Гц
|Потребляемая мощность (макс.)
|95 Вт
|Комплектация
|Настольная подставка
|есть
|Настенное крепление
|нет, доп.опция
|Пульт ДУ
|есть
|Батарейки (для пульта ДУ)
|есть
|Кабель питания
|есть
|Документация
|есть
|Дополнительная информация
|VESA совместимость
|300х300 мм
|Габариты и вес в упаковке
|Ширина в упаковке
|107 см
|Высота в упаковке
|65 см
|Глубина в упаковке
|14 см
|Вес в упаковке
|9.17 кг
|Габариты и вес с подставкой
|Ширина с подставкой
|95 см
|Высота с подставкой
|60 см
|Глубина с подставкой
|24 см
|Вес с подставкой
|6.97 кг
|Габариты и вес без подставки
|Ширина без подставки
|95 см
|Высота без подставки
|55 см
|Глубина без подставки
|7 см
|Вес без подставки
|6.84 кг
Телевизор Xiaomi Mi TV A2 43 купить с доставкой очень просто. Вы делаете заказ, мы Вам его привозим лично в руки.
Курьером
В пределах МКАД и Одинцово - 500 рублей
За пределами МКАД - 500 рублей + 30 рублей за каждый последующий км.
Самовывоз
г. Одинцово, Внуковская улица, 11с22
ТК "Акос", павильон 24
Часы работы: понедельник - воскресение 10:00-18:00